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11:38, 30 июня 2026Экономика

Российские рыбные компании рекордно задолжали

«Ведомости»: Долг российских рыбных компаний вырос до рекордных 1,1 трлн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам первого квартала совокупная задолженность российских рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий достигла 1,1 триллиона рублей, что стало историческим максимумом. Об этом со ссылкой на данные Росстата и оценку Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) пишут «Ведомости».

Годом ранее долг был на семь процентов меньше. Президент ВАРПЭ Герман Зверев предположил, что во втором квартале задолженность дополнительно вырастет.

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл Костына объяснил, что такая сумма долга объясняется запуском крупных инвестиционных проектов в 2019-2023 годах. Тогда бизнес искал средства для участия в крабовых и рыбных аукционах, а после победы в них ему приходится исполнять взятые на себя обязательства.

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При этом эксперты не считают, что долговая нагрузка на отрасль носит критический характер, но финансовые показатели компаний становятся хуже. Так, в первом квартале совокупная прибыль рыбодобывающих предприятий упала почти в два раза, до 32 миллиардов рублей. У рыбопереработчиков прибыль выросла на 9 процентов, до 11,7 миллиарда.

Впрочем, председатель правления Рыболовецкого колхоза имени Ленина (одна из крупнейших компаний отрасли Камчатского края) Сергей Тарусов назвал долг запредельным. По его словам, почти вся прибыль уходит на обслуживание кредитов, а большинство инвестиционных проектов пришлось заморозить.

Аналитик Walnut Capital Григорий Сучков напоминает, что рыбопромышленники получают меньше господдержки, чем аграрии, и не могут рассчитывать на льготное кредитование. В результате с учетом снижения вылова и сокращения потребления продукции компаний на душу населения отрасль не имеет возможности улучшить свое состояние.

По мнению эксперта, дальнейшая ситуация для компаний будет зависеть от государственного регулирования. Если нынешние финансовые условия не изменятся, то отдельные компании обанкротятся, а инвестиционная активность дополнительно замедлится.

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