России спрогнозировали затяжное падение вылова ключевого вида рыб

Глава Росрыболовства Шестаков: Вылов лососевых будет падать в течение 7-10 лет

Вылов лососевых в России будет падать в течение ближайших 7-10 лет. Такой прогноз дал глава Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит РИА Новости.

Подобная динамика, пояснил он, будет обусловлена цикличностью подходов лососевых видов рыб. Такое явление фиксировалось в России и раньше, в частности, в советские времена, напомнил Шестаков. Тогда объемы вылова лососевых в моменте падали до 100 тысяч тонн в год, а в некоторые периоды показатель опускался еще ниже.

Нынешняя динамика вылова лососевых также подтверждает цикличность добычи этого вида рыб в России, добавил он. «Мы понимаем, что динамика на снижение есть», — констатировал Шестаков. В этом году предварительные данные по путине в стране также пока не являются обнадеживающими. «Безусловно, цикличность (вылова лососевых — прим. «Ленты.ру»), такая существует», — резюмировал глава Росрыболовства.

Эксперты фиксируют падение добычи в России не только лососевых, но и других ключевых видов рыб. В Росрыболовстве объясняли негативную динамику в том числе аномально низким промыслом сардины. Участники рынка также сетовали на падение добычи трески в Баренцевом море. На этом фоне аналитики не исключили подорожания ряда популярных видов рыбы в стране в обозримом будущем.