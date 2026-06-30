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20:04, 30 июня 2026Силовые структуры

Самокатчик несколько лет расстреливал россиян из самодельного оружия

В Белгородской области россиянин пойдет под суд за пять покушений с самодельным оружием
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Белгородской области предстанет перед судом россиянин, обвиняемый в серии расправ над местными жителями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в сентябре 2013 года мужчина изготовил самодельный гладкоствольный пистолет и патроны к нему. Желая испытать оружие, он устроил ссору с незнакомцем и выстрелил ему в голову: ранение оказалось несовместимо с жизнью. Позже стрелок совершил расправу над еще двумя мужчинами в 2022 и 2024 годах.

Установлено, что в сентябре 2021 года обвиняемый сделал еще одно огнестрельное оружие из купленной им пневматической винтовки. Всего на счету стрелка пять покушений, двум пострадавшим мужчине и женщине удалось выжить.

Выйти на след подозреваемого удалось в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Были повторно изучены записи камер видеонаблюдения, и внимание следователей привлек мужчина на самокате, находившийся в районе совершения преступлений в октябре и ноябре 2025 года. Комплекс розыскных мероприятий позволил установить личность фигуранта, а также выяснить, что незадолго до покушений на убийство он заказывал через интернет-магазин пневматическую винтовку.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин 26 раз ударил женщину ножом и угнал ее автомобиль.

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