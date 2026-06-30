SHAMAN назвал причину отсутствия на СВО

SHAMAN назвал сцену своим главным фронтом

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал, почему не отправился в зону спецоперации (СВО). Об этом он заявил на пресс-конференции, которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», пишет РИА Новости.

По словам певца, он регулярно ездит в зону проведения СВО с благотворительными концертами для поддержки солдат.

«Ну, а диванные сторожевые комментаторы постоянно меня пытаются туда отправить, чтобы лишить главного фронта — сцены, потому что сцена, мой голос, мои песни — это мое главное оружие», — сказал Дронов.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, отказался записывать совместный трек с балериной Анастасией Волочковой.