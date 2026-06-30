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20:21, 30 июня 2026Экономика

Дачников предупредили о последствиях долгов по взносам в СНТ

Специалист по ЖКХ Бондарь: Долги по взносам в СНТ грозят арестом имущества
Виктория Клабукова

Фото: Irina Mikhailichenko / Shutterstock / Fotodom

Задолженность по членским взносам в садовое товарищество (СНТ) грозит арестом банковских карт и имущества. Об этом в беседе с RT предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В случае задолженности в первую очередь руководство СНТ начнет начислять пени — размер и порядок их расчета прописаны в уставе товарищества. Помимо этого, на должника могут подать в суд, и если решение будет принято в пользу СНТ, то к делу подключатся судебные приставы. Изымать у должника землю за неуплату взносов СНТ не вправе. «Даже если товарищество исключит человека из своего состава, право собственности на участок сохраняется», — пояснил Бондарь. Однако арест на участок могут наложить приставы в случае, если на счетах у должника ничего не окажется.

Из-за мелкого долга на торги участок не выставят, отмечает общественник, однако если сумма превышает 3 тысячи рублей, могут наложить запрет на регистрационные действия. Таким образом, должник, хоть и будет иметь право пользоваться дачей, но продать ее, подарить или передать по наследству он не сможет, пока не погасит задолженность.

Иначе обстоит дело, если у дачника долги по кредитам. Если единственное жилье у злостного неплательщика отнять не могут, то дача под защиту не попадает, поскольку остается вторым объектом недвижимости.

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