Сожительница Тимати без бюстгальтера снялась в оголяющем тело платье

Сожительница российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентина Иванова опубликовала откровенное фото и восхитила пользователей сети. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица разместила кадры, на которых предстала в черном микроплатье, которое оголяло ее тело. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь и татуировку под ней. Кроме того, Иванова надела парик с длинными темными волосами.

Зрители оценили образ избранницы Тимати в комментариях под постом. «Вау, красотка», «Симпатично, Валь», «Это искусство перевоплощения Валентины», «Невероятная», — написали они.

В мае сожительница Тимати решилась на пластику со словами «импланты поехали». Манекенщица объяснила, что захотела сделать пластику груди из-за проблем, которые возникли после беременности.