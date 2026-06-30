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15:23, 30 июня 2026Россия

Стало известно о смерти на СВО наказанного сыном Кадырова бойца ММА из Чечни

Shot сообщил о смерти на СВО бойца ММА Джихада Юнусова
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Скандальный боец смешанных единоборств (ММА) из Чечни Джихад Юнусов не выжил в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). О его смерти сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, Юнусов провел на фронте меньше месяца. Боец получил смертельные ранения во время наступления в составе штурмовой группы. Другие подробности не приводятся.

Юнусов заявил об уходе на СВО в конце мая. Этому предшествовал скандал с избиением им соседок по многоэтажке в Грозном из-за установленной в подъезде камеры наблюдения. Одну из женщин спортсмен облил кофе, бросил в нее стаканчик, а затем нанес несколько ударов. По данным СМИ, второй пострадавшей оказалась ее дочь.

После произошедшего женщины обратились в полицию. Когда история получила резонанс, на ситуацию отреагировал министр по физической культуре и спорту в Чечне, сын главы республики Рамзана Кадырова Ахмат. Он исключил Юнусова из клуба «Ахмат», заявив, что «подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущем».

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