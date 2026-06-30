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14:44, 30 июня 2026Россия

Стало известно о связанной с молодыми женщинами мечте Жириновского

Сын Владимира Жириновского Олег: Отец мечтал, чтобы молодая женщина родила ему ребенка
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Уже в пожилом возрасте сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский мечтал, чтобы молодая женщина родила ему ребенка. Об этом сообщил сын политика Олег Жириновский, его слова приводит News.ru.

Как заявил сын политика, в его обязанности входил поиск кандидаток.

Много лет отец меня просил по возможности подобрать ему девушку молодую, которая могла бы ему родить

Олег Жириновский

Олег Жириновский рассказал, что его отец хотел компенсировать недостаток общения с другими детьми и понянчить новорожденного.

Ранее Олег Жириновский обнародовал главное предсказание отца об СВО.

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