Таинственный мститель стал ловить преступников и приклеивать их скотчем к столбам

В Мексике таинственный мститель стал приклеивать угонщиков мотоциклов скотчем к столбам

В мексиканском штате Халиско объявился народный мститель, которого прозвали Мексиканский Бэтмен. Об этом пишет The Sun.

О таинственном борце с преступностью из города Лагос-де-Морено заговорили после того, как на улицах стали находить мужчин, примотанных скотчем к фонарным столбам. Их рты были залеплены скотчем, а на лбах красовалась надпись «Вор». Рядом стояли мотоциклы, которые они, как считается, ранее угнали.

Мексиканский Бэтмен начал охоту за преступниками в середине июня. За две недели он примотал к столбам пять человек. Некоторым из них народный мститель пририсовал маркером кошачьи усы, что считается его фирменным знаком.

В полиции заявили, что рассматривают людей, пойманных неизвестным, как пострадавших, некоторые из них были сильно избиты. «Бэтмена» объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в США французский священник задержал угонщика, который попытался сбежать с места аварии. Преподобный Жан-Батист Комменс схватил убегавшего преступника, повалил на землю и несколько раз ударил.