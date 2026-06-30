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13:10, 30 июня 2026Ценности

Трампу подарили кольцо с 321 бриллиантом

Всемирный алмазный центр Антверпена подарил президенту Трампу кольцо с 321 бриллиантом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: AWDC

Всемирный алмазный центр Антверпена подарил президенту США Дональду Трампу эксклюзивное роскошное украшение в честь 250-летия независимости США. Информация появилась на официальном сайте организации.

Речь идет о кольце из 18-каратного золота с 321 природным бриллиантом и 75 другими драгоценными камнями, созданном антверпенским ювелиром и огранщиком Давидом Готлибом. Дизайн изделия был вдохновлен американскими перстнями победителей Супербоула и содержит отсылки к упомянутому юбилею.

Известно, что Трамп не смог приехать в Брюссель лично, поскольку руководил внутренними торжественными мероприятиями. В свою очередь, посол США Билл Уайт выступил официальным представителем президента и принял кольцо от его имени, назвав подарок огромной честью. Глава страны также выразил благодарность антверпенскому алмазному сектору в видеообращении.

«Соединенные Штаты на протяжении многих поколений остаются нашим важнейшим торговым партнером. Значительная часть природных алмазов, продаваемых в Антверпене, в конечном итоге попадает к американским ювелирам и потребителям. Этим кольцом мы хотели отметить наши прочные экономические отношения и одновременно продемонстрировать то, что Антверпен олицетворяет на мировой арене: доверие, мастерство и подлинную ценность природных алмазов», — заявил председатель алмазного центра Исидор Мёрсель.

Ранее в июне канцлер Германии Фридрих Мерц преподнес Дональду Трампу необычный подарок на саммите G7 («Большая семерка»).

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