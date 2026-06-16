NYP: Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии и с номером 47 на саммите G7

Канцлер Германии Фридрих Мерц преподнес президенту США Дональду Трампу необычный подарок на саммите G7 («Большая семерка»). Об этом пишет New York Post (NYP).

Перед началом встречи Мерц подарил Трампу белую футболку сборной Германии, на задней стороне которой напечатана его фамилия и порядковый номер 47. Американский лидер, в свою очередь, похвастался презентом от канцлера перед другими политиками, сложил его и положил на стол.

Как отмечают журналисты, Мерц преподнес Трампу футболку в честь его 80-летия, которое он отпраздновал 14 июня.

Саммит G7 под председательством Франции пройдет 15-17 июня в городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Перед встречей лидеров стран «Большой семерки» в швейцарской Женеве заколотили фанерой элитные бутики и банки на случай беспорядков.