Участник СВО во время эвакуации мирных жителей принял на себя удар дрона ВСУ

В ДНР российский боец принял на себя удар дрона, чтобы спасти мирных жителей

Участник специальной военной операции (СВО) с позывным Гура принял на себя удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы спасти мирных жителей. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

Все произошло в Родинском в Донецкой народной республике (ДНР). Боец отвлек украинский FPV-дрон от гражданских, которых эвакуировали из населенного пункта.

В результате БПЛА взорвался около солдата, который успел увернуться от удара в последний момент. Несмотря на полученное ранение, Гура продолжил эвакуацию мирных жителей.

Ранее стало известно, что участник СВО Артем Лаврентьев с переломом позвонка продолжил наносить удары по танкам и пехоте противника. Только после завершения работы боец отправился в госпиталь.