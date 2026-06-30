Ударные украинские БПЛА уничтожили над трассой «Новороссия»

Минобороны: Ударные украинские БПЛА Hornet уничтожили над трассой «Новороссия»

Ударные украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) американского производства Hornet уничтожили над трассой «Новороссия». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, сбитые устройства были направлены вглубь России. Операцию по ликвидации выполнили расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

В Минобороны отметили, что также удалось уничтожить вражеские дроны типов «Бобер» и «Майя».

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 30 июня сбили над регионами страны 419 украинских беспилотников. Ударам тогда подверглись Тамбовская, Тверская, Орловская, Рязанская и Липецкая области, Московский регион, Крым и Краснодарский край. О каких-либо разрушениях на земле сведений не поступало.