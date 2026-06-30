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23:19, 30 июня 2026Мир

Украина попросила признать суда теневого флота России военными целями

FT: Украина попросила IMO признать суда теневого флота России военными целями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Украина попросила Международную морскую организацию (IMO) признать суда российского «теневого флота» легитимными военными целями, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на письмо вице-премьер-министра республики Алексея Кулебы в адрес IMO.

В документе говорится, что перевозка энергоносителей, подпадающих под санкции, якобы способствует финансированию российской военной деятельности, поэтому такие суда не должны рассматриваться как обычные гражданские.

Кроме того, в обращении к IMO Кулеба заявил, что перевозки российской нефти и газа играют важную роль в формировании доходов, направляемых на финансирование оборонного бюджета России.

14 июня британские вооруженные силы перехватили танкер Smyrtos «теневого флота» России, пытавшийся пройти через Ла-Манш. В операции принимали участие Королевская морская пехота Великобритании и сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью.

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