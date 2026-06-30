Украина попросила признать суда теневого флота России военными целями

FT: Украина попросила IMO признать суда теневого флота России военными целями

Украина попросила Международную морскую организацию (IMO) признать суда российского «теневого флота» легитимными военными целями, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на письмо вице-премьер-министра республики Алексея Кулебы в адрес IMO.

В документе говорится, что перевозка энергоносителей, подпадающих под санкции, якобы способствует финансированию российской военной деятельности, поэтому такие суда не должны рассматриваться как обычные гражданские.

Кроме того, в обращении к IMO Кулеба заявил, что перевозки российской нефти и газа играют важную роль в формировании доходов, направляемых на финансирование оборонного бюджета России.

14 июня британские вооруженные силы перехватили танкер Smyrtos «теневого флота» России, пытавшийся пройти через Ла-Манш. В операции принимали участие Королевская морская пехота Великобритании и сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью.