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08:35, 30 июня 2026Бывший СССР

Украинка одним ударом отправила сотрудника военкомата в больницу

«Страна.ua»: В Одессе 17-летняя девушка ударила ножом сотрудника ТЦК
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Жительница Одессы вступилась за своего парня при его насильственной мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине). В итоге все обернулось ножевым ранением и госпитализацией, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

По информации из соцсетей, девушку вместе с собакой силой поместили в автобус ТЦК. В этот момент она достала нож и ударила им одного из военкомов.

Уточняется, что в результате 37-летний сотрудник военкомата получил резаную рану правого плеча. Мужчину госпитализировали в медучреждение. Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.

Ранее сотрудники ТЦК в Черкасской области мобилизовали мужчину вместе с его овцами. «Приехали, забрали пару овец и меня забрали. Было много ребят, нас грузили в автобус, нас было шестьдесят, десять убежали», — отметил военнопленный.

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