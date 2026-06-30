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05:03, 30 июня 2026Мир

В Британии дали совет Трампу насчет подхода к России

SC: Попытка Трампа оказать давление на Россию не сработает
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Samuel Corum / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп потерпит неудачу, если попытается оказать давление на Россию. Об этом пишет британский дипломат в отставке Аластер Крук в статье для портала Strategic Culture.

«Такой стиль давления может сработать в отношении сделок с недвижимостью в Нью-Йорке, но окажется неэффективным как в случае с Ираном, так и с Россией», — считает он.

По словам дипломата, европейские лидеры пытаются убедить Трампа изменить свой подход к Украине с помощью усиления напряженности. Их поведение он сравнил с «игрой со спичками», которая может привести к пожару.

Как подчеркнул Крук, Россия ясно дала понять, что готова соразмерно ответить на провокации со стороны Европы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об изменении позиции Трампа по Украине. По его словам, это произошло после саммита «Большой семерки» (G7). Как утверждает французский лидер, теперь Трамп больше не считает, что Киев проигрывает в конфликте.

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