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06:21, 30 июня 2026Мир

В Британии необычно прокомментировали слова Путина об СВО

Меркурис: Путин прав, говоря, что Россия близка к победе на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Президент России Владимир Путин прав, говоря о близости РФ к победе в конфликте на Украине. Так его слова прокомментировал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают. Все заявления о том, что Россия якобы выдохлась и нужно продолжать оказывать давление, приведут к противоположному эффекту», — считает он.

По его словам, Украина находится в шаге от полного поражения, несмотря на заявления западных лидеров, пытающихся доказать обратное.

Ранее Путин заявил, что Россия не даст Украине шанса остановить продвижение Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, удары по российской гражданской инфраструктуре наносятся «для подпитки информационной операции» с целью повлиять на продвижение российской армии.

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