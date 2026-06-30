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14:22, 30 июня 2026Экономика

В Бундесбанке заявили о шоке из-за цен на энергоносители

Глава Бундесбанка Нагель: Инфляция в ЕС будет высокой и после завершения иранского кризиса
Кирилл Луцюк

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Еврозона рискует столкнуться с ситуацией, когда инфляция будет оставаться выше целевого уровня Европейского центробанка в два процента даже после прекращения американо-иранской войны. Об этом заявил глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Его процитировал канал CNBC.

По его словам, в экономике все еще ощущается шоковый эффект из-за роста цен на энергоносители. Он согласился с тем, что ЕЦБ поступил правильно, повысив ставку, но уточнил, что пока рано рассуждать о дальнейшей денежно-кредитной политике регулятора. Нагель объяснил это тем, что ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной.

«Теперь нам нужно подождать, положение дел по-прежнему очень неясное. Стабильно ли оно на Ближнем Востоке или нет? Мы не знаем. Ведутся мирные переговоры, осталось примерно 50 дней, тогда мы увидим, насколько все это надежно», — сказал он.

По данным ЕЦБ, в еврозоне медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев удержалась на 4 процентах. Это оказалось самым высоким значением с июля 2024 года. Главный экономист регулятора Филип Лейн заявил, что инфляция в еврозоне останется выше целевого двухпроцентного уровня довольно долго.

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