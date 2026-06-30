Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:55, 30 июня 2026Мир

В Чехии предложили лишить Зеленского высшей награды страны

Депутаты парламента Чехии предложили лишить Зеленского высшей награды страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Депутаты парламента Чехии предложили лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого льва. Об этом заявил представитель правящего движения SPD («Свобода и прямая демократия») Индржих Райхл, передает РИА Новости.

«Предложение нашей фракции SPD связано с недавней подобной инициативой в Польше, президент которой Кароль Навроцкий по тому же поводу отобрал у Зеленского высшую награду страны — орден Белого орла», — сказал парламентарий.

Райхл отметил, что не считает возможным мириться с наличием высшей награды Чехии у человека, присваивающего воинским частям названия нацистских формирований.

В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Решение было принято на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (УПА; запрещенная в России экстремистская организация).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия уничтожила десятки АЗС на Украине. Под удары также попали заводы и пункты управления БПЛА

    ЦБ оценил размер внешнего долга России

    Верховный суд США заблокировал попытку Трампа покончить с «родильным туризмом»

    В ООН призвали не надеяться на выход мировой экономики из шока

    В России начались продажи новой версии популярного пикапа GWM

    Экипаж пассажирского самолета прервал рейс из-за запаха горелых тормозов

    Месси полетал с Человеком-пауком

    Россиянам дали советы по выбору санаториев

    В стране СНГ впервые ограничили соцсети для детей

    В России высказались о судьбе Одессы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok