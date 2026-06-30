Депутаты парламента Чехии предложили лишить Зеленского высшей награды страны

Депутаты парламента Чехии предложили лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого льва. Об этом заявил представитель правящего движения SPD («Свобода и прямая демократия») Индржих Райхл, передает РИА Новости.

«Предложение нашей фракции SPD связано с недавней подобной инициативой в Польше, президент которой Кароль Навроцкий по тому же поводу отобрал у Зеленского высшую награду страны — орден Белого орла», — сказал парламентарий.

Райхл отметил, что не считает возможным мириться с наличием высшей награды Чехии у человека, присваивающего воинским частям названия нацистских формирований.

В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Решение было принято на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (УПА; запрещенная в России экстремистская организация).