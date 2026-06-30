В ЕК сравнили расходы на присоединение Черногории к ЕС с чашкой кофе

В Брюсселе назвали вступление Черногории дешевой чашкой кофе для налогоплательщиков

Вступление Черногории в Евросоюз (ЕС) обойдется бюджету сообщества примерно в 3,1 миллиарда евро в течение бюджетного цикла 2028–2034 годов. Об этом пишет Politico со ссылкой на расчеты Европейской комиссии (ЕК).

По словам высокопоставленного представителя ЕК, дополнительные расходы для каждого налогоплательщика ЕС составят около одного евро за весь семилетний период. «Это очень дешевая чашка кофе», — сказал собеседник издания.

Из этой суммы 277 миллионов евро планируется направить на поддержку сельского хозяйства, более 1 миллиард — на развитие регионов и сельских территорий, еще 592 миллиона — на программы в сфере миграции. Около 523 миллиона евро смогут получить черногорские компании из нового Европейского фонда конкурентоспособности. При этом взнос самой Черногории в бюджет ЕС за семь лет оценивается примерно в 500 миллионов евро.

ЕК представила финансовое предложение 30 июня, теперь его должны одобрить страны-члены. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала пакет «еще одним конкретным шагом» на пути Черногории к членству. Республика подала заявку в 2008 году, статус кандидата получила в 2010-м, переговоры начались в 2012-м. На данный момент открыты все 33 переговорные главы, 16 из них закрыты, что делает Черногорию наиболее продвинутым кандидатом среди стран Западных Балкан.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Черногория находится на финишной прямой в процессе евроинтеграции. По ее словам, Черногория движется в правильном направлении. С такими темпами уже к концу 2026 года или началу 2027 года страна сделает последние шаги к вступлению в Евросоюз. «Так что вы на финишной прямой», — резюмировала политик.