В ФРГ заявили об отведении Украине роли пушечного мяса в борьбе с Россией

Европейский союз (ЕС) отводит Украине роль пушечного мяса в борьбе с Россией, не оставляя шансов на реальное вступление в объединение. Такое мнение выразила РИА Новости глава немецкого благотворительного фонда «Мост мира — помощь жертвам войны» Лиане Килинч.

«Когда украинский народ, наконец, поймет, что единственная отведенная ему роль — это использовать его в качестве пушечного мяса в борьбе с Россией. У Украины нет шансов на вступление в ЕС», — сказала активистка. Она подчеркнула, что для членства недостаточно даже заявлений европейских политиков о поддержке киевского режима.

Килинч также предрекла Западу полный провал в противостоянии с Москвой, ссылаясь на исторический опыт победы СССР над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны ЕС не готовы назвать Украине дату вступления, а некоторые европейские государства выступают против присоединения Киева к блоку.

Ранее руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач объяснил выгоду от использования украинскими элитами образа лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, а также организаторов и командующих Украинской повстанческой армии (УПА; запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича и Дмитрия Клячковского. По его словам, с помощью этих образов руководство страны намеренно обманывает избирателей.

«Конечно, проще провоцировать и разжигать историческую напряженность, чтобы не объяснять отсутствие реформ, отсутствие эффективной борьбы с коррупцией, отсутствие реальной деолигархизации, отсутствие реальных улучшений для предпринимателей, отсутствие верховенства права, отсутствие улучшений инфраструктуры и отсутствие многих других вещей, которые эти элиты не смогли обеспечить за последние три десятилетия», — пояснил Пшидач.