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12:04, 30 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на угрозу полного запрета виз стран ЕС для россиян

Депутат Чепа: ЕС может ввести полный запрет на выдачу туристических виз для россиян
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Kirk Fisher / Shutterstock / Fotodom

Еврокомиссия действительно может запретить выдачу туристических виз россиянам, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Однако в разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что экономически от запрета пострадают в первую очередь сами европейцы.

«В финансовом плане понятно, что пострадают европейцы, но на сегодняшний момент они практически не обращают на это внимания. Для них самое главное — попытки получить политические дивиденды, оказать давление на Россию с целью дестабилизации обстановки и вызвать недовольство среди населения», — заявил депутат.

По его словам, Запад действует в той же логике, что и Украина, совершающая террористические акты. Однако экономические потери в итоге понесут именно западные страны.

Чепа отметил, что абсурдные решения в Европе принимаются регулярно, поэтому ввод полного запрета на выдачу туристических виз россиянам реален.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает прекращение выдачи туристических виз гражданам России. По мнению депутата Европарламента Фернана Картхайзера, целью таких обсуждений является дестабилизация российского общества в преддверии выборов в Госдуму РФ. Источник издания в посольстве Великобритании в России рассказал, что Лондон также поддерживает визовые запреты.

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