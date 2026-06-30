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14:37, 30 июня 2026Россия

В Госдуме сделали резкое заявление после гибели младенца из-за удара ВСУ по Подмосковью

Депутат Госдумы Колесник пообещал возмездие после удара ВСУ по Подмосковью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Украину ждет возмездие после гибели младенца в результате падения БПЛА в Подмосковье. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит News.ru.

По его словам, ВСУ устраивают неизбирательные атаки, для того чтобы посеять недовольство в России.

«Очень действенно, когда выявляют цепочки: кто отдавал приказ, кому, откуда запускали. И потом всех их уничтожают. Удар возмездия неотвратим», — пояснил он.

Парламентарий также заявил, что на командирах украинских войск, отдававших приказы об ударах, лежит персональная ответственность.

Ранее стало известно, что в подмосковном Егорьевске беспилотник упал на частный жилой дом, который в результате загорелся. Жертвой удара стал шестимесячный ребенок.

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