В Госдуме сделали резкое заявление после гибели младенца из-за удара ВСУ по Подмосковью

Депутат Госдумы Колесник пообещал возмездие после удара ВСУ по Подмосковью

Украину ждет возмездие после гибели младенца в результате падения БПЛА в Подмосковье. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит News.ru.

По его словам, ВСУ устраивают неизбирательные атаки, для того чтобы посеять недовольство в России.

«Очень действенно, когда выявляют цепочки: кто отдавал приказ, кому, откуда запускали. И потом всех их уничтожают. Удар возмездия неотвратим», — пояснил он.

Парламентарий также заявил, что на командирах украинских войск, отдававших приказы об ударах, лежит персональная ответственность.

Ранее стало известно, что в подмосковном Егорьевске беспилотник упал на частный жилой дом, который в результате загорелся. Жертвой удара стал шестимесячный ребенок.