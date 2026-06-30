В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина

Песков назвал заботы жителей Курской области одним из приоритетов работы президента Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заботы жителей Курской области одним из приоритетов работы президента России Владимира Путина. Комментарий пресс-секретаря главы государства приводит РИА Новости.

Песков пояснил, что президент РФ часто встречается с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Путин вместе с главой приграничного региона обсуждает вопросы восстановления и развития области, оказания помощи людям, указал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российский лидер во вторник примет в Кремле Хинштейна. «В течение дня у президента запланирован целый ряд рабочих встреч», — поделился Песков с журналистами.

Путин приезжал в Курскую область впервые с момента ее полного освобождения 20 мая 2025 года. Там он пообщался с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске, встретился с руководителями муниципалитетов и губернатором региона.