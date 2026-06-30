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12:56, 30 июня 2026Россия

В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина

Песков назвал заботы жителей Курской области одним из приоритетов работы президента Путина
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заботы жителей Курской области одним из приоритетов работы президента России Владимира Путина. Комментарий пресс-секретаря главы государства приводит РИА Новости.

Песков пояснил, что президент РФ часто встречается с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Путин вместе с главой приграничного региона обсуждает вопросы восстановления и развития области, оказания помощи людям, указал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российский лидер во вторник примет в Кремле Хинштейна. «В течение дня у президента запланирован целый ряд рабочих встреч», — поделился Песков с журналистами.

Путин приезжал в Курскую область впервые с момента ее полного освобождения 20 мая 2025 года. Там он пообщался с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске, встретился с руководителями муниципалитетов и губернатором региона.

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