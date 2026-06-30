В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заботы жителей Курской области одним из приоритетов работы президента России Владимира Путина. Комментарий пресс-секретаря главы государства приводит РИА Новости.
Песков пояснил, что президент РФ часто встречается с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Путин вместе с главой приграничного региона обсуждает вопросы восстановления и развития области, оказания помощи людям, указал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что российский лидер во вторник примет в Кремле Хинштейна. «В течение дня у президента запланирован целый ряд рабочих встреч», — поделился Песков с журналистами.
Путин приезжал в Курскую область впервые с момента ее полного освобождения 20 мая 2025 года. Там он пообщался с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске, встретился с руководителями муниципалитетов и губернатором региона.