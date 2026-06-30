В Минобороны раскрыли новые подробности о боях за Константиновку

Минобороны: Российские военные заняли 30 зданий в Константиновке за сутки

Российские военные заняли 30 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки. Новые подробности о боях за населенный пункт раскрыли в Министерстве обороны.

Бои за город ведут штурмовые подразделения Южной группировки войск. На данный момент военнослужащие продолжают зачистку юго-западной части Константиновки.

«Освободили 30 зданий. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

На данном направлении за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) также потеряли технику, среди которой — две боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов.

Кроме того, сейчас ведутся бои за Красный Лиман. Здесь российские военные за сутки заняли 54 здания, а также ликвидировали более 30 украинских боевиков. ВСУ также потеряли боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля, два наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления беспилотниками.