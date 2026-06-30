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07:24, 30 июня 2026Мир

В Пентагоне обозлились на главу ведомства Хегсета

DM: Чиновники Пентагона разозлены на Хегсета за подрыв морального духа ведомства
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Чиновники из Пентагона пожаловались на то, что их руководитель Пит Хегсет занимается подрывом морального духа ведомства. Он не пытается выслушать коллег и объясняет все фразой «потому что я так сказал», о чем журналистам газеты Daily Mail рассказали источники.

По их данным, моральный дух в Министерстве войны США (новое название Пентагона — прим. «Ленты.ру») упал до самого низкого уровня. Ко всему прочему, череда увольнений без объяснения причин не только деморализовала тех, кто остался без работы, но и внесла путаницу для военных, работавших под их руководством.

Источники рассказали, что глава ведомства не выносит обсуждений с подчиненными, он придерживается принципа «все будет так, как он решил». Один из собеседников считает, что таким образом руководитель Пентагона воссоздал свою собственную альтернативную реальность.

Еще один госслужащий в беседе с журналистами заявил, что массовые увольнения высокопоставленных сотрудников без всякой причины дестабилизировали сотни тысяч военнослужащих.

Ранее издание Israel Hayom написало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения шефа Пентагона Пита Хегсета и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа. Причиной стала их позиция по соглашению с Ираном.

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