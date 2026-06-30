Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:47, 30 июня 2026Россия

В Подмосковье объявили ракетную опасность

В Московской области объявили ракетную опасность
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории Московской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3» со ссылкой на РСЧС.

Гражданам, находящимся дома, посоветовали оставаться в квартирах и не подходить к окнам. Тех, кого режим опасности застал на улице, призвали укрыться в здании или подземном переходе.

«Возможно перебои мобильного интернета. Запрещена съемка БВС и работы ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны за ночь с 29 на 30 июня сбили над регионами страны 419 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны России уточнили, что под удар попали девятнадцать субъектов страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия планирует новый бросок на Киев, утверждает главком ВСУ. В Москве в ответ сделали резкое заявление

    Российский губернатор высказался о временном ограничении электроснабжения

    В Европе заявили о невозможности возврата ЕС к импорту российского газа

    Мостовой высказался о критиках нового формата чемпионата мира по футболу

    В Швеции раскрыли потери Украины за время СВО

    Сожительница Тимати без бюстгальтера снялась в оголяющем тело платье

    В Хорватии сделали заявление о конфликте на Украине

    Россия закрыла несколько погранпереходов через границу с тремя странами

    Одна страна подготовила очередной пакет военной помощи Украине

    Разведка Швеции оценила отношения с Россией словами «назад пути нет»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok