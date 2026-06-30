В Подмосковье объявили ракетную опасность

В Московской области объявили ракетную опасность

На территории Московской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3» со ссылкой на РСЧС.

Гражданам, находящимся дома, посоветовали оставаться в квартирах и не подходить к окнам. Тех, кого режим опасности застал на улице, призвали укрыться в здании или подземном переходе.

«Возможно перебои мобильного интернета. Запрещена съемка БВС и работы ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны за ночь с 29 на 30 июня сбили над регионами страны 419 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны России уточнили, что под удар попали девятнадцать субъектов страны.