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08:30, 30 июня 2026Мир

В Польше дали жесткую оценку Украине

Евродепутат Мулярчик: Польша излечивается от идеалистичного восприятия Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Польша отходит от идеалистичного восприятия Украины и видит ее высокомерие. Об этом заявил польский депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик в беседе с Politico.

«Польское общество излечивается от определенного идеализма, от идеи, что с Украиной можно что-то построить на основе партнерства. Мы видим, что это невозможно», — подчеркнул евродепутат.

По его словам, политические силы в Польше теперь «знают, как действуют украинцы». Он добавил, что Украина неспособна применять дипломатические методы, демонстрируя вместо этого силу и высокомерие. Мулярчик также призвал придерживаться жестких и прагматичных интересов в отношениях с Киевом.

Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина заплатит за решение своего президента Владимира Зеленского создать «пантеон героев» Украины.

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