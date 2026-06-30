Евродепутат Мулярчик: Польша излечивается от идеалистичного восприятия Украины

Польша отходит от идеалистичного восприятия Украины и видит ее высокомерие. Об этом заявил польский депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик в беседе с Politico.

«Польское общество излечивается от определенного идеализма, от идеи, что с Украиной можно что-то построить на основе партнерства. Мы видим, что это невозможно», — подчеркнул евродепутат.

По его словам, политические силы в Польше теперь «знают, как действуют украинцы». Он добавил, что Украина неспособна применять дипломатические методы, демонстрируя вместо этого силу и высокомерие. Мулярчик также призвал придерживаться жестких и прагматичных интересов в отношениях с Киевом.

Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина заплатит за решение своего президента Владимира Зеленского создать «пантеон героев» Украины.