Полянский: Единственный способ выжить для Киева — спровоцировать конфликт Европы и России

Единственный способ выжить для нынешних украинских властей — спровоцировать большой конфликт между Россией и Европой. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«У киевского режима других способов выжить нет. Только если спровоцировать большой конфликт, где Украина отойдет на второй план, и где воевать будут Россия и Европа», — сказал он, отвечая на вопрос о риске эскалации конфликта.

Дипломат подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский не скрывает своей заинтересованности в развитии такого сценария и ставит в упрек своим союзникам, что они не идут на такие меры. «Поэтому проблема в том, чтобы не перейти ту грань, за которой конфликта уже не удастся избежать», — отметил он.

Полянский также заявил, что порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в конфликт с Россией, снижается. По его словам, прямое столкновение Москвы и Брюсселя может начаться до 2030 года.