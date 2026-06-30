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14:14, 30 июня 2026Россия

В России пообещали жесткий ответ после гибели младенца из-за удара ВСУ в Подмосковье

Брянский депутат Иванов пообещал жесткий ответ после удара ВСУ по Подмосковью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастные к атаке на Подмосковье, жертвой которой стал младенец, получат жесткий ответ. Об этом заявил депутат Брянской облдумы Михаил Иванов, чьи слова приводит NEWS.ru.

«Смерть полугодовалого ребенка от удара беспилотника — это не военная необходимость, а чудовищное злодеяние. В ночь на 30 июня украинский беспилотник упал на частный дом в подмосковном Егорьевске. Под завалами оказалась семья с маленьким ребенком. Малыш погиб. Что он сделал врагу? Какую угрозу представлял для киевского режима? Ответ один: никакую», — пояснил он.

Парламентарий отметил, что этот удар является преступлением против человечности, а ответ за него будет жесткий и неотвратимый. Также политик выразил глубокие соболезнования родителям попавшего под удар ребенка.

Ранее стало известно, что в подмосковном Егорьевске беспилотник упал на частный жилой дом, который в результате загорелся. Жертвой удара стал шестимесячный ребенок.

По данным «Царьграда», под завалами оказалась многодетная семья, трое из них — дети. Двух взрослых, а также еще двух детей удалось извлечь из-под завалов.

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