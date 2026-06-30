В России предупредили страны НАТО о возможности сбивать украинские дроны на их территории

Депутат ГД Журавлев: Россия с помощью РЭБ может сбивать украинские дроны над странами НАТО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предупредил страны НАТО о возможности российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбивать украинские дроны на их территории. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Невдомек прибалтийским горе-политикам, что наша система РЭБ способна сделать так, чтобы ни один украинский беспилотник вообще за пределы Прибалтики не вылетал. Вот и будут [дроны] взрываться там, внутри, на территории стран НАТО, боеприпасы, которые направлены государством, страстно мечтающим попасть в Североатлантический альянс», — обозначил Журавлев.

В этой связи парламентарий напомнил о 5-й статье устава Североатлантического альянса о коллективной обороне, ключевой принцип которой гласит, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов альянса рассматривается как нападение на всех участников. При этом он подчеркнул, что сегодня эта статья, вероятно, «выполняет важнейшую антироссийскую миссию».

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что падение украинских дронов на территории стран Прибалтики является «допустимой ценой». Цахкна также публично выразил восхищение планами Киева об ударах беспилотниками вглубь территории России.

