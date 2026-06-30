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11:10, 30 июня 2026Авто

В России призвали к смене скоростных режимов на трассах

Автоэксперт Баканов: Минтрансу следует увеличить скоростные лимиты
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Автоэксперт Патр Баканов в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу Минтранса России по пересмотру правил для ограничения скорости. По его мнению, на многих участках шоссе ограничения скоростного режима не увеличивают безопасность.

«Нужно менять скоростные режимы на трассах и регулировать перепады на них. Зачастую они совершенно неадекватны. Например, на некоторых участках трассы-дублера М-4 "Дон" есть ограничения скорости в виде 30 километров в час. При этом нет какой-то плотной застройки», — высказался он.

Специалист согласился с тем, что необходимо снижать скорость у пешеходных переходов, однако задался вопросом о том, зачем это делать, если там почти никогда никого нет.

«На многих участках перепады в режимах скоростей и сами режимы нужны исключительно для того, чтобы пополнять бюджет деньгами от штрафов», — указал он, добавив, что о перенастройке скоростного режима говорят уже несколько лет, однако никаких действий не предпринимается.

Как напомнило издание, Министерство транспорта разработает новые рекомендации, которые позволят с большей гибкостью подходить к определению скоростных режимов в стране. В процессе учета будут задействованы такие факторы, как уровень загруженности дорог, состояние дорожного полотна и окружающая инфраструктура. Изменения планируется ввести в следующем году.

Ранее в ЦОДД сообщили о технической готовности к снижению нештрафуемого порога скорости. Уточнялось, что технические характеристики современных комплексов фотовидеофиксации позволяют уменьшить нештрафуемый лимит превышения скорости с нынешних 20 до 2-3 километров в час.

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