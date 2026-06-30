В России ребенок вернулся из детсада с искусанной до кровоподтеков спиной

В Дагестане ребенок вернулся из частного детсада с синяками и следами укусов

В поселке Петраковское Хасавюртовского района Дагестана родители обнаружили синяки и следы укусов на теле ребенка, вернувшегося из детского сада. Об этом рассказала тетя мальчика в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

К посту приложено видео, на котором видно детсадовца в возрасте около двух лет. Его руки и спина покрыты следами человеческих зубов, рядом с которыми образовались синяки и кровоподтеки.

Также приводятся слова матери, которая заявила, что ее сын пришел искусанным после после двух дней посещения частного детсада «Ляля». Как утверждает женщина, травмы она обнаружила только дома. «Когда я попыталась получить объяснения у руководства детского сада, вместо извинений столкнулась с криками, угрозами и агрессивным поведением. Руководство не только не принесло извинений, но и отказалось нормально объяснить произошедшее», — рассказала она.

Сейчас в ситуации разбирается региональная прокуратура. Ведомство организовало проверку информации из публикации.

Ранее в детсаду подмосковного Красногорска двое воспитанников надругались над ребенком с аутизмом, засунув ему в задний проход деталь от конструктора. Как заявили сами дети, они повторяли процедуру введения медицинской свечки. При этом пострадавшего удерживали силой.