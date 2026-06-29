Воспитанники детсада под Москвой объяснили надругательство над мальчиком с аутизмом

Воспитанница детсада в Красногорске держала ребенка с аутизмом, пока над ним издевались

Воспитанники детсада в Красногорске под Москвой, засунувшие деталь конструктора в задний проход мальчика с аутизмом, рассказали, что повторяли процедуру введения медицинской свечки. Объяснение детей о надругательстве приводит РЕН ТВ в Telegram.

При этом, как выяснил телеканал, пострадавшего ребенка удерживала девочка, пока другой мальчик засовывал деталь игрушки.

По информации журналистов, рядом с местом, где произошел инцидент, находится камера наблюдения. Однако матери воспитанника с аутизмом в детсаду заявили, что устройство не работает. «Воспитательница сказала, что она поменяла телефон, и в эти два дня камера вообще не работала. Чуть позже она стала говорить, что камера вообще по договору у нее не включена, и что она вообще никогда не записывала», — рассказала женщина.

О надругательстве над ребенком в подмосковном детсаду стало известно 29 июня. Две недели назад бабушка пострадавшего мальчика заметила, что внук жалуется на боль во время похода в туалет и рассказала обо всем его матери. Родительница считает, что обидчики действовали спланированно. По ее мнению, они отвернули камеру видеонаблюдения. Женщина написала заявление в правоохранительные органы. В детсаду же заявили, что «ничего такого не произошло».

Ранее детей из лагеря «Волна» в Камчатском крае обвинили в травле и избиении ребенка, перенесшего онкологическую операцию. Как утверждает мать пострадавшего мальчика, ее сына стали обижать уже на третий день пребывания в учреждении.