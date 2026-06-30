В России украинского солдата приговорили к 16 годам колонии

В РФ украинский военный получил 16 лет колонии за теракт

В России украинский военный получил 16 лет колонии за теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, весной 2025 года солдат 21-й отдельной механизированной бригады Назарий Боднар, вооруженный автоматом и боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, в составе воинского подразделения незаконно пересек государственную границу России.

После этого он принимал участие в блокировании и удержании территории поселка Краснооктябрьский Глушковского района, он занимался наблюдением за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что трое россиян-террористов готовили взрывы в трех регионах России.