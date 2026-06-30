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15:17, 30 июня 2026Силовые структуры

В России украинского солдата приговорили к 16 годам колонии

В РФ украинский военный получил 16 лет колонии за теракт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В России украинский военный получил 16 лет колонии за теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, весной 2025 года солдат 21-й отдельной механизированной бригады Назарий Боднар, вооруженный автоматом и боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, в составе воинского подразделения незаконно пересек государственную границу России.

После этого он принимал участие в блокировании и удержании территории поселка Краснооктябрьский Глушковского района, он занимался наблюдением за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что трое россиян-террористов готовили взрывы в трех регионах России.

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