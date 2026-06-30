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10:56, 30 июня 2026Экономика

В России заявили о возможности сокращения сроков отключения горячего водоснабжения

Депутат ГД Разворотнева: Некоторые дома могут избежать отключений горячего водоснабжения
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы (ГД) Светлана Разворотнева в беседе с «Ридусом» заявила, что некоторые дома могут избежать отключений горячего водоснабжения, однако их меньшинство.

По ее словам, в стране есть некоторые категории жилых домов, в которых можно не перекрывать горячую воду на профилактику летом. Это, в частности, новые дома в новых микрорайонах, где действуют новые котельные и сети.

«Какое-то количество лет после введения домов в эксплуатацию (например, первые три года) можно не отключать горячую воду. Исключением могут служить дома с модульными котельными, где проверки и профилактические работы занимают очень короткое время», — объяснила она, добавив при этом, что даже в таких строениях отключение горячей воды нужно «для страховки».

«Сейчас возможно сокращение сроков отключения горячего водоснабжения. Но, к сожалению, далеко не все доживут до момента, когда перестанут вовсе отключать горячую воду», — заключила она.

Ранее в городе Дальнегорске Приморского края отключили горячую воду из-за дефицита осадков.

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