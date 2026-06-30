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07:51, 30 июня 2026Экономика

В России заявили об импортозамещении сельди

Зверев: Импорт атлантической сельди в Россию в 2009–2025 гг. сократился почти в 17 раз
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

С 2009 по 2025 год импорт атлантической сельди в Россию сократился почти в 17 раз — с 395 до 23,4 тысячи тонн. Об импортозамещении продукта заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, его цитирует газета «Ведомости».

По словам эксперта, в 2025 году российские рыбаки добыли 650 тысяч тонн сельди, на 21 процент больше, чем годом ранее. Вылов тихоокеанской сельди в прошлом году составил 580 тысячи тонн, на 30 процентов больше показателя предыдущего года.

В 2007–2014 годах импортная атлантическая сельдь занимала около трети российского рынка, а в отдельные годы ее доля доходила до половины. После 2010 года ее мировой вылов сократился до 1,32–1,85 миллиона тонн, при этом после ведения ответных санкций в 2014 году импорт рыбы стал снижаться. К 2025 году 93 процента российского рынка сельди приходилось на отечественную тихоокеанскую рыбу.

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При этом на фоне увеличения добычи также рос и экспорт — в 2025 году Россия поставила на мировой рынок 248,9 тысячи тонн сельди, рекордный объем с 2013 года. В 2026-м поставки выросли до 149 тысячи тонн рыбы, на 131 миллион долларов, год к году объем экспорта вырос на 17 процентов в натуральном выражении и на 27 процентов — в денежном. Преимущественно российскую селедку покупали Китай (77 процентов) экспортной выручки, Южная Корея (8 процентов), Нигерия (7 процентов), Белоруссия (3 процента) и Казахстан (3 процента).

По итогам 2025 года российские рыболовы побили рекорды по вылову сельди и минтая. В первом случае речь идет о максимуме за всю историю, а во втором — о лучшем результате за 25 лет, рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут. Также на 43 процента увеличился в годовом выражении вылов тихоокеанского лосося. При этом в целом общий объем добычи водных биоресурсов все же оказался ниже, чем в 2024 году, что министр объяснила природными факторами.

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