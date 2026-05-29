13:54, 29 мая 2026

В России заявили о рекордном вылове минтая и сельди

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

По итогам 2025 года российские рыболовы побили рекорды по вылову сельди и минтая. В первом случае речь идет о максимуме за всю историю, а во втором — о лучшем результате за 25 лет. Об этом на коллегии Минсельхоза рассказала глава ведомства Оксана Лут, передает РИА Новости.

Также на 43 процента увеличился в годовом выражении вылов тихоокеанского лосося. При этом в целом общий объем добычи водных биоресурсов все же оказался ниже, чем в 2024 году, что министр объяснила природными факторами.

Отдельно Лут выделила хорошую динамику в аквакультуре, производство в которой за 2025 году увеличилось до 388 тысяч тонн. По итогам первого квартала министерство фиксирует рост более чем на 20 процентов.

Ранее сообщалось, что в апреле средняя оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке, основном регионе промысла, взлетела до 175 рублей за килограмм, что на 34,6 процента больше, чем годом ранее. С начала года на тот момент в оптовой торговле он подорожал на 22,4 процента.

Между тем ассоциация «Росрыбхоз» (объединяет крупные компании отрасли) в прошлом месяце предупредила, что из-за сложностей с выделением средств на противоэпизоотические мероприятия производство аквакультуры в России может упасть на шесть процентов. Необходимое финансирование оценивается в 215 миллионов рублей.

