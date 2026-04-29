Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:14, 29 апреля 2026

Российские рыбные хозяйства предупредили об угрозе вспышек заболеваний

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: М. Калантар / РИА Новости

В 2026 году объем производства аквакультуры в России может упасть на шесть процентов из-за нежелания правительства выделять средства на противоэпизоотические мероприятия. Об этом говорится в письме ассоциации «Росрыбхоз» (объединяет крупные компании отрасли) на имя вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщает «Коммерсантъ».

Объединение оценивает необходимое финансирование в 215 миллионов рублей. В Росрыболовстве указали, что вопрос находится на рассмотрении Минсельхоза.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев подтвердил, что нехватка денег может привести к падению производства, так как аквакультура — уязвимая для ветеринарных угроз отрасль. Закупка вакцин властями не только поддерживает бизнес, но и дает гарантии страховых выплат, в случае если препараты окажутся недостаточно эффективными.

Материалы по теме:
Российские звезды требуют остановить сожжение коров в Сибири. Что известно об уничтожении животных и при чем тут теории заговора
Российские звезды требуют остановить сожжение коров в Сибири. Что известно об уничтожении животных и при чем тут теории заговора
16 марта 2026
В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля
В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля
17 марта 2026

В целом противоэпизоотические мероприятия довольно дороги для бизнеса. В них, помимо закупки препаратов, входит мониторинг состояния воды, проведение карантинов, дезинфекции. Руководитель рыбного направления ГК «Горкунов» Наталья Горкунова перечислила самые уязвимые виды в условиях плотной посадки: форель, атлантический лосось и карповые.

Вспышки заболеваний грозят быстрым сокращением численности рыбы. В обращении «Рыбхоза» указано, что наибольшая опасность подстерегает форель. Когда температура воды превысит 15 градусов, возбудители болезни станут более агрессивными. Таким образом, проблемы начнут возникать примерно в июне.

Горкунова добавляет, что слишком высокие температуры приводят к снижению уровня кислорода, что вызывает стресс у рыбы и делает ее более восприимчивой к заболеваниям. Также она напомнила, что в последнее время аквакультура в России сталкивается с ростом издержек, дефицитом качественных кормов и падающим спросом, что не позволяет производить технологическое обновление, которое напрямую влияет на выживаемость рыбы.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков предположил, что по итогам 2026 года суммарные объемы вылова лососевых в России сократятся примерно на 85,5-105,5 тысячи тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы.

    В МИД России поблагодарили корейцев за защиту Курской области

    Подростки напали на российскую семью

    С россиянином расправились в лесу ради квартиры

    Молодых россиян назвали начальниками искусственного интеллекта

    В Windows 11 нашли скрытые функции

    В Пермском крае проверят безопасность воздуха после атаки БПЛА

    Россиянка раскрыла неожиданные минусы пластики носа

    Россиян предупредили о риске попасть под суд из-за ЖКУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok