Российские рыбные хозяйства предупредили об угрозе вспышек заболеваний

«Ъ»: Производство аквакультуры в России может упасть на 6 % из-за нехватки денег

В 2026 году объем производства аквакультуры в России может упасть на шесть процентов из-за нежелания правительства выделять средства на противоэпизоотические мероприятия. Об этом говорится в письме ассоциации «Росрыбхоз» (объединяет крупные компании отрасли) на имя вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщает «Коммерсантъ».

Объединение оценивает необходимое финансирование в 215 миллионов рублей. В Росрыболовстве указали, что вопрос находится на рассмотрении Минсельхоза.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев подтвердил, что нехватка денег может привести к падению производства, так как аквакультура — уязвимая для ветеринарных угроз отрасль. Закупка вакцин властями не только поддерживает бизнес, но и дает гарантии страховых выплат, в случае если препараты окажутся недостаточно эффективными.

В целом противоэпизоотические мероприятия довольно дороги для бизнеса. В них, помимо закупки препаратов, входит мониторинг состояния воды, проведение карантинов, дезинфекции. Руководитель рыбного направления ГК «Горкунов» Наталья Горкунова перечислила самые уязвимые виды в условиях плотной посадки: форель, атлантический лосось и карповые.

Вспышки заболеваний грозят быстрым сокращением численности рыбы. В обращении «Рыбхоза» указано, что наибольшая опасность подстерегает форель. Когда температура воды превысит 15 градусов, возбудители болезни станут более агрессивными. Таким образом, проблемы начнут возникать примерно в июне.

Горкунова добавляет, что слишком высокие температуры приводят к снижению уровня кислорода, что вызывает стресс у рыбы и делает ее более восприимчивой к заболеваниям. Также она напомнила, что в последнее время аквакультура в России сталкивается с ростом издержек, дефицитом качественных кормов и падающим спросом, что не позволяет производить технологическое обновление, которое напрямую влияет на выживаемость рыбы.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков предположил, что по итогам 2026 года суммарные объемы вылова лососевых в России сократятся примерно на 85,5-105,5 тысячи тонн.