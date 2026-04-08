12:46, 8 апреля 2026

В России спрогнозировали резкое падение вылова лососевых

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

По итогам 2026 года суммарные объемы вылова лососевых в России сократятся примерно на 85,5-105,5 тысячи тонн. Такой прогноз дал глава Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит ТАСС.

В этом году вылов популярной рыбы в стране может упасть до 230-250 тысяч тонн. Для сравнения, в 2025-м показатель составил около 335,5 тысячи.

В 2024-м вылов лососевых в России опустился до 20-летнего минимума и оказался на уровне 235,5 тысячи тонн. В этом году результат может оказаться сопоставимым по объемам, констатировал Шестаков. «По лососевым мы ожидаем снижение по вылову в текущем году», — заключил он.

Негативная динамика, отмечал ранее Шестаков, будет наблюдаться на внутреннем рынке в течение ближайших 7-10 лет. Это обусловлено цикличностью подходов лососевых видов рыб. В этом году предварительные данные по путине в стране также пока не являются обнадеживающими, сетовал глава отраслевой организации. Такая тенденция может в итоге привести к подорожанию ряда востребованных у россиян видов рыб, предупредили эксперты.

    Последние новости

    Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

    Американист дал прогноз по перемирию Ирана и США

    Врач предостерег от распространенной ошибки во время обеда

    Европейский политик скептически отнесся к перемирию между США и Ираном

    Стали известны новые детали предстоящего бала Met Gala

    Депутат рассказал о вопиющем случае с отказом в выплате вдове российского бойца

    Жители российского города пожаловались на массовые падения при попытке выйти на улицу

    В Тегеране подожгли флаги США и Израиля

    Определен наиболее полезный способ употребления фруктов

    GAC готовит новый флагманский кроссовер для россиян

    Все новости
