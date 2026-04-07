12:36, 7 апреля 2026

Китай разогнал цены на рыбу в России

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В начале апреля средняя оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке, основном регионе промысла, взлетела до 175 рублей за килограмм, что на 34,6 процента больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс» сообщает «Коммерсантъ».

С начала года минтай в опте подорожал на 22,4 процента, это больше, чем у других основных промысловых видов рыб. В Росрыболовстве подтвердили, что стоимость популярного у россиян продукта резко выросла. Цены разогнал Китай и другие азиатские страны, активно скупающие рыбу у российских производителей.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов подчеркнул, что текущая динамика выглядит аномальной. Раньше именно в марте и апреле, в период высокого сезона лова, минтай традиционно дешевел. По мнению эксперта, Китай может усиленно запасаться рыбой из-за конфликта на Ближнем Востоке, снижая риски дефицита продовольствия.

Аналитики «Нацрыбресурса» и Рыбного союза также считают главным фактором, влияющим на складывающуюся динамику, рост спроса со стороны Китая. В целом за январь-март общий объем экспорта российской продукции из минтая увеличился на 10-15 процентов в натуральном выражении.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота называют подорожание минтая общерыночной тенденцией. Помимо высокого спроса, на положении дел сказываются рост себестоимости производства, затраты на обслуживание судов, зарплаты сотрудникам и логистика. Кроме того, вылов минтая российскими организациями падает.

По оценке Ефремова, дальнейший рост цен напрямую зависит от политики Китая. Он даже не исключил, что в конечном итоге туда пойдет весь российский минтай.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков раскритиковал идею введения экспортных пошлин на рыбу, объяснив, что такая мера ухудшит и без того сложную ситуацию в отрасли.

