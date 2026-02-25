Идею пошлин на рыбу раскритиковали

Шестаков: Росрыболовство против экспортных пошлин на рыбу

Росрыболовство выступает против экспортных пошлин на рыбу. Идею раскритиковал глава ведомства Илья Шестаков, его цитирует РИА Новости.

На расширенном совещании в Совете Федерации по обсуждению актуальных проблем в сфере рыбного хозяйства Шестаков заявил, что сейчас не время предъявлять повышенные экономические интересы к рыбакам.

«По экспортным пошлинам наша позиция всегда как Росрыболовства оставалась неизменной — мы выступаем против введения экспортных пошлин», — пояснил представитель ведомства.

В текущих условиях любые нововведения, которые ухудшают состояние в отрасли, Шестаков назвал неправильными.

В конце июля глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев призывал вовсе запретить ввоз в Россию рыбы и морепродуктов из-за границы. По его словам, подобная продукция зачастую бывает низкого качества и может представлять опасность для здоровья россиян.

Президент России Владимир Путин в свою очередь выступил против инициативы даже резко повысить ввозные пошлины на рыбу, так этот шаг может привести к увеличению цен на внутреннем рынке. В ходе встречи с бизнесменами Хабаровского края в Тихоокеанском госуниверситете Путин отметил, что действующие в настоящее время в стране низкие ввозные пошлины на рыбу необходимы для обеспечения прилавков магазинов продукцией.