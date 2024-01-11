Путин оценил идею сделать ввоз рыбы дороже

Путин не поддержал идею резко повысить ввозные пошлины на рыбу

Президент России Владимир Путин выступил против инициативы резко повысить ввозные пошлины на рыбу. Эта мера, по мнению главы государства, может привести к увеличению цен на внутреннем рынке. Слова президента приводит газета «Коммерсантъ».

В ходе встречи с бизнесменами Хабаровского края в Тихоокеанском госуниверситете Путин отметил, что действующие в настоящее время в стране низкие ввозные пошлины на рыбу необходимы для обеспечения прилавков магазинов этой продукцией. Кроме того, при таком раскладе государству не приходится тратить большие средства на субсидирование перевозок. По этим причинам резкое повышение ввозных пошлин представляется опасной инициативой, уточнил он.

В то же время Путин заявил, что даст поручение Минсельхозу и Минэкономразвития проработать возможные механизмы повышения ввозных пошлин на рыбу. Однако для начала ведомствам необходимо будет просчитать все возможные последствия ввода подобной меры.

В конце июля глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев призывал вовсе запретить ввоз в Россию рыбы и морепродуктов из-за границы. По его словам, подобная продукция зачастую бывает низкого качества и может представлять опасность для здоровья россиян. В то же время Россия, как уточнил эксперт, может сама обеспечить внутренний рынок этой продукцией.