Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 30 июня 2026Россия

В России заявили об исключении Зеленского из списка целей

Политолог Филиппов: Зеленский вплотную подошел к точке обрушения киевского режима
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военно-космические силы (ВКС) России исключили президента Украины Владимира Зеленского из списка целей, заявил политолог Валентин Филиппов в статье для «Царьграда». По его словам, политик вплотную подошел к точке обрушения киевского режима.

Политолог напомнил, что Украина граничит с восемью государствами, однако только с двумя из них — Румынией и Молдавией — у страны «более-менее нейтральные отношения». При этом прямых союзников среди стран-соседок у нее нет, а врагов минимум три.

«И что делает Владимир Зеленский в этой ситуации? Открыто угрожает военным вторжением в Белоруссию! И даже выдвигает ультиматумы, повторяя их официально, публично и неоднократно», — пишет Филиппов.

Если Зеленский реализует заявленное намерение, то подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с восточного фронта будут перебрасываться на образовавшийся северный фронт.

«Даже если Белоруссия ответит лишь запусками БПЛА и ракет, то под ударом окажется вся логистика на западной Украине. Тогда теоретическая угроза повторного рейда нашей армии на Киев станет реальностью. На территории Донбасса украинские войска окажутся неспособными противостоять военным России, сильно превосходящим по численности», — отметил эксперт.

По словам Филиппова, Зеленский вплотную подошел к точке обрушения киевского режима, при этом президент ежедневно создает условия для этого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроке стабилизации ситуации с бензином

    Стали известны новые детали о возможном местонахождении пропавшей семьи Усольцевых

    На Западе рассказали об «обгоняющем» ВМС США российском корабле

    Найдена связь между солнечным ожогом и одним из самых коварных видов рака

    В Госдуме отреагировали на угрозу полного запрета виз стран ЕС для россиян

    Российскому заключенному запретили менять пол

    Россиянка не выжила после попадания обломков дрона ВСУ в дачный дом

    В России оценили долю заемщиков с тремя и более кредитами

    В России заявили об исключении Зеленского из списка целей

    Слухи о завершении карьеры Пугачевой назвали пиар-ходом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok