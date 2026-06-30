В России заявили об исключении Зеленского из списка целей

Политолог Филиппов: Зеленский вплотную подошел к точке обрушения киевского режима

Военно-космические силы (ВКС) России исключили президента Украины Владимира Зеленского из списка целей, заявил политолог Валентин Филиппов в статье для «Царьграда». По его словам, политик вплотную подошел к точке обрушения киевского режима.

Политолог напомнил, что Украина граничит с восемью государствами, однако только с двумя из них — Румынией и Молдавией — у страны «более-менее нейтральные отношения». При этом прямых союзников среди стран-соседок у нее нет, а врагов минимум три.

«И что делает Владимир Зеленский в этой ситуации? Открыто угрожает военным вторжением в Белоруссию! И даже выдвигает ультиматумы, повторяя их официально, публично и неоднократно», — пишет Филиппов.

Если Зеленский реализует заявленное намерение, то подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с восточного фронта будут перебрасываться на образовавшийся северный фронт.

«Даже если Белоруссия ответит лишь запусками БПЛА и ракет, то под ударом окажется вся логистика на западной Украине. Тогда теоретическая угроза повторного рейда нашей армии на Киев станет реальностью. На территории Донбасса украинские войска окажутся неспособными противостоять военным России, сильно превосходящим по численности», — отметил эксперт.

По словам Филиппова, Зеленский вплотную подошел к точке обрушения киевского режима, при этом президент ежедневно создает условия для этого.