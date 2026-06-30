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Силовые структуры
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13:42, 30 июня 2026Силовые структуры

В российском регионе сбежали от суда погубившие алкоголем девять человек

На Урале разыскивают сбежавших от суда за гибель девяти человек от алкоголя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На Урале разыскивают сбежавших от суда погубивших алкоголем девять человек. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, в Алапаевске трое мужчин, обвиняемых в продаже суррогатного алкоголя, из-за которого отравления, несовместимые с жизнью, получили девять человек, сбежали от суда.

По данным следствия, они с подельниками в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года занимались продажей поддельного алкоголя на территории Свердловской области и ХМАО.

В мае этого года шесть участников выслушали приговоры, а дела в отношении троих были выделены в отдельное производство и они объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что врач предупредил о самом непредсказуемом и опасном побочном эффекте алкоголя.

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