В российском регионе сбежали от суда погубившие алкоголем девять человек

На Урале разыскивают сбежавших от суда погубивших алкоголем девять человек. Об этом сообщает «МК».
По данным издания, в Алапаевске трое мужчин, обвиняемых в продаже суррогатного алкоголя, из-за которого отравления, несовместимые с жизнью, получили девять человек, сбежали от суда.
По данным следствия, они с подельниками в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года занимались продажей поддельного алкоголя на территории Свердловской области и ХМАО.
В мае этого года шесть участников выслушали приговоры, а дела в отношении троих были выделены в отдельное производство и они объявлены в розыск.
Ранее сообщалось, что врач предупредил о самом непредсказуемом и опасном побочном эффекте алкоголя.