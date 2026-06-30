В российском регионе сбежали от суда погубившие алкоголем девять человек

На Урале разыскивают сбежавших от суда за гибель девяти человек от алкоголя

На Урале разыскивают сбежавших от суда погубивших алкоголем девять человек. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, в Алапаевске трое мужчин, обвиняемых в продаже суррогатного алкоголя, из-за которого отравления, несовместимые с жизнью, получили девять человек, сбежали от суда.

По данным следствия, они с подельниками в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года занимались продажей поддельного алкоголя на территории Свердловской области и ХМАО.

В мае этого года шесть участников выслушали приговоры, а дела в отношении троих были выделены в отдельное производство и они объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что врач предупредил о самом непредсказуемом и опасном побочном эффекте алкоголя.