Врач предупредил о самом непредсказуемом и опасном побочном эффекте алкоголя

Врач Хакимзанов: Белая горячка может развиться не только у заядлых алкоголиков

Алкогольный психоз, также известный как белая горячка, может развиться не только у заядлых алкоголиков, предупредил нарколог наркологической клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов. Об этом побочном эффекте спиртных напитков, который считается самым непредсказуемым и опасным, он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Психоз — это реакция мозга на исчезновение алкоголя [после длительной интоксикации]. Когда спиртное, угнетавшее нервную систему, перестает поступать, мозг входит в состояние гипервозбуждения. Чем дольше и обильнее был запой, тем тяжелее будет "отмена" и тем выше риск», — объяснил доктор.

При этом врач добавил, что алкогольный психоз может случиться даже у умеренно пьющих людей на фоне сильного стресса. Кроме того, риск белой горячки повышен у людей с перенесенными черепно-мозговыми травмами, тяжелыми заболеваниями печени, панкреатитом или любыми инфекциями.

Спровоцировать алкогольный психоз может даже однократный прием суррогатного или некачественного алкоголя, добавил Хакимзанов.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.