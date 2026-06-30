В Сибири появится новый музей с уникальными историческими находками

«Царьград»: В Куйбышеве появится новый музей с историей старинного Каинска

В городе Куйбышев Новосибирской области планируют открыть новый музей, посвященный истории Спасского собора и православия в дореволюционном Каинске. Инициатором проекта стал член Общественной палаты Новосибирской области и уроженец города Дмитрий Сахаров, сообщает «Царьград».

По его словам, идея появилась из желания сохранить историческую память о городе и познакомить жителей с его прошлым. Экспозиция расскажет не только о Спасском соборе, но и об истории Каинска, который был важным пунктом на Московском тракте.

«Я покажу, как строилась страна: от Крещения Руси до маленького сибирского городка. Экспозиция пойдет по спирали, сверху вниз – от великих князей до нашего барабинского тракта. Мы докажем: история России вершилась и здесь», — отметил он.

Посетителям покажут макеты острожных башен и стругов Ермака, копии старинных карт и летописей, а также подлинные чертежи города 1834 и 1866 годов. Часть экспонатов предоставил сам Дмитрий Сахаров. В коллекцию вошли старинные церковные книги и предметы церковной утвари, собранные им за многие годы.

Отдельный раздел музея посвятят судьбам священнослужителей и жителей города в XX веке. Организаторы хотят рассказать историю через судьбы людей, а не только через архивные документы.

«Я создаю этот музей как человек, который мальчишкой бегал по этим улицам, который любит этот город и верит в его будущее. А будущее, как известно, начинается с памяти», — рассказал Дмитрий Сахаров.

Открытие музея планируют приурочить к 29 августа. Он разместится по адресу улица Краскома, дом 6.

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