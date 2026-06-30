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18:03, 30 июня 2026Бывший СССР

В стране СНГ впервые ограничили соцсети для детей

В Азербайджане ограничили социальные сети для детей младше 16 лет
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jelena Stanojkovic / Shutterstock / Fotodom

В Азербайджане ввели ограничения на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Соответствующий законопроект принял национальный Милли Меджлис (парламент страны), передает агентство APA.

Согласно поправкам, возраст пользователей планируют подтверждать с помощью банковских карт, электронной почты и номера телефона.

«Если по результатам проверки, проведенной предусмотренными Законом техническими способами, установлено, что пользователю исполнилось 16 лет или более, обеспечивается создание индивидуальной цифровой учетной записи», — говорится в тексте законопроекта.

За достоверность данных будут отвечать провайдеры. Кроме того, лица от 16 до 18 лет будут обязаны предоставить согласие законного представителя.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин рассказал, что возобновление работы Русского дома в Азербайджане отвечало бы интересам и Баку, и Москвы. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита в Россию главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в июле.

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