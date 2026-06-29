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18:05, 29 июня 2026Бывший СССР

В МИД высказались о возобновлении работы Русского дома в Азербайджане

Галузин: Восстановление Русского дома в Азербайджане отвечало бы интересам обеих сторон
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Возобновление работы Русского дома в Азербайджане отвечало бы интересам обоих сторон. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает RTVI.

«Необходимо в полном объеме восстанавливать наши связи, нарушенные в упомянутый период, включая и решение упомянутого вами вопроса. Так что над этим тоже будем работать», — рассказал дипломат.

По его словам, во время предстоящего визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москве рассчитывают обсудить весь спектр двусторонних отношений.

Ранее Галузин рассказал, что Россия рассчитывает на возможность скорого освобождения 11 россиян, арестованных в Азербайджане в 2025 году.

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