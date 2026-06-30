Виктория Боня отказалась от части одежды со словами «это яд»

Виктория Боня отказалась от одежды из синтетики со словами «это яд»

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня объяснила желание полностью отказаться от синтетической одежды. Ролик на эту тему появился в ее YouTube-канале.

Знаменитость рассказала, что приняла решение избавиться от части вещей из-за их негативного влияния на здоровье. По словам блогерши, она перебрала гардероб и обнаружила, что на ежедневной основе носит наряды из опасных тканей, в том числе нижнее белье популярных брендов из синтетики.

«Это яд, который отравляет нас в течение долгих лет. А потом женщины думают, откуда столько рака, болезней, аллергий и недугов? Я начала изучать этот вопрос и поняла, что я десятки тысяч долларов трачу на синтетику. На красивые костюмчики Alo Yoga, белье Skims, вещи Chanel. Каждый купальник в мире сделан из синтетики», — посетовала Боня.

В видео телезвезда разрезала предметы гардероба из синтетики и призвала зрителей делать выбор в пользу одежды из натуральных тканей. Кроме того, Боня высказалась и о проблеме негативного влияния массового производства на мировую экологию.

Ранее Виктория Боня также начала борьбу с сатанизмом.